Paziente deceduto, otto medici assolti

di Annamaria Senni

Assolti, tutti e otto, per insufficienza di prove. Verdetto lampo ieri pomeriggio nell’aula del tribunale di Forlì dove erano finiti alle sbarre otto medici del servizio psichiatrico dell’ospedale Bufalini di Cesena, accusati di omicidio colposo per la morte del 39enne Marco Antonio Labarcena Castillo, deceduto il 2 febbraio 2019 per insufficienza respiratoria conseguente a broncopolmonite acuta. Alla discussione del pubblico ministero Andrea Marchini che ha chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove, delle parti civili (che hanno chiesto la condanna di tutti gli imputati), e infine degli avvocati Carlo Benini e Massimiliano Starni che chiedevano l’assoluzione per i medici, è seguita una camera di consiglio di mezz’ora appena. Dopodiché il verdetto del giudice Marco Mazzocco.

I medici del reparto psichiatrico, secondo l’accusa mossa nel 2019, avrebbero omesso di disporre accertamenti tempestivi volti ad escludere la genesi settica (ossia l’infezione), una volta identificato il duplice focolaio, la comparsa di febbre e il peggioramento dello stato neurologico, trascurando di disporre il trasferimento del paziente in un’unità più idonea all’accurata valutazione del rischio. In buona sostanza la pubblica accusa ha ritenuto che il paziente doveva essere trasferito in un reparto più idoneo, rispetto a quello psichiatrico, con conseguente mirata terapia.

Nelle scorse udienze il consulente del magistrato ha detto che "è possibile affermare che l’ambiente psichiatrico non fosse quello più idoneo alla gestione del caso clinico", e allo stesso tempo ha sostenuto che "in ragione delle caratteristiche cliniche del paziente, con particolare riferimento alla patologia neuro-cognitiva e psichiatrica, non è possibile affermare che il decesso non si sarebbe ugualmente verificato anche in presenza di un corretto iter terapeutico". E sì che l’accusa aveva superato lo scoglio dell’udienza preliminare, e il giudice aveva disposto il rinvio a giudizio come richiesto dal pubblico ministero. Un’assoluzione, va detto, quella pronunciata ieri, alimentata da un dubbio, cioè per insufficienza di prove, così come disposto nel secondo comma dell’articolo 530 del codice di procedura penale.

Solo al momento del deposito della sentenza (90 giorni) si potranno conoscere le motivazioni e le parti civili (4 sorelle e un fratello della vittima) potranno proporre appello davanti al giudice penale solo per gli interessi civili e chiedere di essere risarcite per i danni patiti o esercitare l’azione di danno in sede civile. Presente ieri in aula una delle sorelle della vittima. La donna ha cercato di prendere più volte la parola per esprimere il suo dolore per quella morte precoce del fratello. Una morte che, a suo dire, poteva essere evitata. Ha detto che quello che è successo è innegabile e di fronte agli occhi di tutti, indipendentemente dal fatto che la giustizia voglia o meno attribuire delle colpe.