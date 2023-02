Pd, 2100 tesserati chiamati al voto "Un momento di grande unità"

di Andrea Alessandrini

Chi vorrà tra i 2100 tesserati del Pd di Cesena da questa sera potrà esprimere la proprie preferenze sul candidato alla segreteria fra i quattro candidati a sostituire Enrico Letta, vale a dire Stefano Bonaccini, Elly Schlein Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, nel primo giorno della discussione e delle votazioni sulle mozioni nei 26 circoli cesenati, con le assemblee che si prolungheranno fino a venerdì. I due più votati, l’esito è noto in partenza - saranno il governatore dell’Emilia Romagna e la sua ex vice, ora parlamentare - si contenderanno l’incarico di segretario alla primarie di domenica 26 febbraio, al quale potranno votare anche i non iscritti.

Si aggiungono ai tesserati, tra i votanti sulle mozioni, anche una trentina di aderenti provinciali ad Articolo 1, che hanno aderito al percorso congressuale del Pd, fra cui il segretario cesenate Alex Giovannini, parte attiva del comitato sostenitore di Elly Schlein e che questa sera presenterà la mozione a favore della deputata in un paio di circoli. "Articolo 1 Nazionale - spiega Giovannini - ha lasciato liberi i suoi aderenti di scegliere se aderire o meno, e c’è chi ha preferito attendere gli sviluppi del congresso prima di fare la scelta". Tra gli altri esponenti cittadini più noti di Articolo 1, l’adesione al percorso congressuale non è avvenuta da parte di Elena Baredi, presidente Asp e di Carlo Verona, assessore alla cultura nella giunta di Lattuca.

Questa sera alle 20.30 le mozioni verranno presentate ai circoli Valle Savio Borello (bar Rock ’n roll a San Vittore), Savignano (sala Galeffi in municipio), Cesenatico (circolo Arci di Borella), Fiorenzuola (circolo Arci La Fiorita in via del Mare), Al Mare Rubicone (bar Capriccio di Ponte Pietra), Roncofreddo (Casa Carnacini), Sarsina (taverna del Conte) e Cesuola ( Arci di Ponte Abbadesse).

"Il percorso congressuale, pur nelle diverse posizioni a favore dei candidati segretario, sta rappresentando un momento di grande unità del partito che ha elaborato un documento inviato a Roma - rimarcano i segretari di Federazione Nicola Dellapasqua e di Cesena Lorenzo Plumari - in cui peroriamo l’ascolto della voce dal basso e dalla periferia". Nel Cesenate si sono formati tre comitati a sostegno di Bonaccini (coordinatrice Francesca Lucchi ), Schlein (con vari referenti) e Cuperlo (coordinatore Sandro Brandolini). La larga maggioranza della direzione del Pd cesenate, inclusi tutti i sindaci territoriali, sostiene Bonaccini.