Pd, 500 firme per la sanità

Prosegue la mobilitazione del Pd cesenate per il progetto di legger regionale a sostegno della sanità pubblica. Ieri sono stati allestiti dieci banchetti per la raccolta firme. "Quello che ci preme sottolineare – affermano dal Pd Cesena – è il fatto che le cittadine e i cittadini di Cesena hanno risposto con entusiasmo alla nostra raccolta firme, supportando e dando così ulteriore forza all’appello del Partito Democratico. Grazie a questa partecipazione attiva della comunità sono state raccolte, in sole due ore, ben 477 firme in favore di questo cruciale progetto di legge regionale alle Camere, presentato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale".