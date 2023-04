Pd di Gatteo, prima assemblea e due ore di dibattito appassionato

Si è tenuta al circolo Arci di Fiumicino, la prima assemblea del Pd di Gatteo, a cui hanno partecipato numerosi iscritti e simpatizzanti (foto). Soddisfatta la segretaria Moria Pedrelli: "Il dibattito, durato circa due ore, è stato appassionato e ha toccato molteplici temi. Tutti hanno condiviso la necessità di adoperarsi per far emergere le contraddizioni del Governo e dei suoi rappresentanti che, oramai quotidianamente, si producono in esternazioni agghiaccianti. Non sono state dimenticate le parole del Ministro Piantedosi all’indomani della tragedia di Cutro, che ha visto morire tantissimi migranti, secondo cui la responsabilità della morte sarebbe riconducibile a chi si mette in viaggio, sebbene per fuggire dalla disperazione o le parole, proferite ieri stesso, dal ministro Lollobrigida che dichiara un rischio di sostituzione etnica a causa della denatalità.

E’ stata altresì condivisa la necessità di continuare a muoversi sul territorio condividendo, quanto più possibile, con coloro che si sono recati alle urne per le primarie del Pd, quei temi sui quali occorre lavorare più a fondo e formulare le migliori proposte a un Governo assolutamente inadeguato: la tutela dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, la predisposizione di strumenti idonei al contrasto alla povertà, la ricerca di una soluzione al problema della immigrazione e a quello del cambiamento climatico".

Tutti gli intervenuti, nel pluralismo delle posizioni manifestate anche durante il congresso di circolo, hanno invocato l’unità. Ha concluso Moria Pedrelli: "La grande partecipazione alle primarie del 26 febbraio deve costituire il punto di partenza per la riscossa dello schieramento progressista ai prossimi appuntamenti elettorali". In serata, inoltre, è stato iniziato il tesseramento che proseguirà nelle prossime settimane, anche con una speciale iniziativa.

Ermanno Pasolini