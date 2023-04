Pd di Gatteo, questa sera assemblea di partito con Moira Pedrelli

Oggi alle 21 al Circolo Arci di Fiumicino Moira Pedrelli (foto) segretaria del Pd di Gatteo ha convocato l’assemblea del Pd di Gatteo: "Sarà l’occasione per analizzare il risultato delle primarie e delineare le prospettive del nuovo Pd, partendo da quelle che devono essere le nostre priorità per fare opposizione e costruire una proposta politica per tornare a vincere. L’assemblea sarà anche l’occasione per organizzare le attività del Pd Gatteo, partendo dal lancio della campagna di tesseramento 2023".