Pd, Gozzoli scende in campo: "Mi candido alla segreteria"

Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, si candida alla segreteria territoriale del Partito Democratico cesenate. Con la direzione di mercoledì scorso si è aperto ufficialmente il percorso congressuale che porterà all’elezione del segretario, dell’assemblea territoriale, dei segretari e dei comitati direttivi di circolo del Pd, che nel comprensorio cesenate si rinnova. È lo stesso Gozzoli ad annunciare la sua candidatura: "Ho ritenuto doveroso attendere l’avvio del percorso congressuale, prima di comunicare che in questi mesi ho maturato la volontà di mettermi a disposizione del partito e dei suoi iscritti come candidato alla segreteria territoriale. In questi anni come amministratore pubblico e come iscritto al Partito Democratico, ho avuto modo di lavorare anche al di fuori del territorio comunale, sviluppando esperienze, idee e progetti. Dopo il voto delle ultime elezioni regionali, sento il dovere di mettere a disposizione l’esperienza maturata in tutto il mio percorso politico nelle modalità che ho sempre cercato di perseguire in questi anni di partecipazione alla vita politica, con impegno, ascolto e attenzione alle diverse esigenze che il nostro territorio richiede". Il primo cittadino di Cesenatico entra su argomenti precisi: "I temi che i democratici e i progressisti dovranno affrontare nei prossimi anni sono numerosi e importanti. Al primo punto ci sono la sanità pubblica e la scuola, due elementi che non solo sono al fondamento del nostro modo di concepire la società, ma che insieme sono gli unici strumenti per garantire un futuro e una speranza. Non possiamo dimenticare il tema del cambiamento climatico e della necessità di mettere in sicurezza un territorio che dal mare ai nostri Appennini vive esigenze profonde che devono essere interpretate".

Entro il 16 maggio dovranno essere depositate le candidature. Nel frattempo Gozzoli intende definire il suo programma e i confronti nei circoli fino al 19 giugno, data individuata per la conclusione del percorso.