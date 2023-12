Pd: "La giunta stana gli evasori, recuperati altri 800mila euro"

Nell’ultimo consiglio comunale dell’anno tenutosi ieri pomeriggio in municipio, con l’appendice dell’incontro con il vescovo monsignor Regattieri, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 del comune di Cesena con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza (Pd, Pri, Cesena 2024 e Popolari) e quelli contrari delle opposizioni (Lega, Cesena siamo Noi, M5S e Cambiamo).

"Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il bilancio di previsione approvato oggi in consiglio comunale – affermano dal gruppo consiliare PD Cesena –. Infatti, anche di fronte alle grandi difficoltà che abbiamo attraversato in questi cinque anni - dalla pandemia alla crisi energetica, dall’inflazione all’alluvione – abbiamo mantenuto sempre quel senso di responsabilità che ci ha permesso di avere oggi un bilancio solido. Un bilancio che prova a rispondere alle necessità e alle urgenze che emergono nella nostra comunità".

"Grazie all’incessante lavoro di lotta all’evasione e all’elusione fiscale – prosegue il gruppo consiliare del Pd –, portato avanti da questa amministrazione, abbiamo recuperato anche quest’anno circa 800 mila euro. Fra gli altri dati spicca il supporto all’imprenditoria locale attraverso l’incubatore Cesena Lab che in dieci anni ha raccolto oltre 800 progetti, 81 start up, di cui 50 costituire in srl, oltre 220 posti di lavoro e 13 milioni di euro di investimenti raccolti.