Pd, mille garofani in 17 banchetti

Festa del Primo Maggio in piazza per il Pd cesenate.

"Una giornata fortemente simbolica. Il giorno dell’anno nel quale si ricorda il valore del lavoro. Si ricorda che la nostra civiltà e la nostra democrazia poggiano le loro basi sul lavoro, al punto che i Padri costituenti lo hanno posto nella Costituzione quale elemento fondante ed essenziale della Repubblica. Abbiamo organizzato 17 banchetti in tutta la città per distribuire mille garofani rossi e lanciare ufficialmente il tesseramento 2023. A seguire, nel pomeriggio, saremo in piazza del Popolo al fianco dei sindacati, dei lavoratori e delle lavoratrici. Apprezziamo molto il fatto che il Primo Maggio la nostra Segretaria nazionale Elly Schlein prenderà parte al corteo in programma a Portella della Ginestra, dove nel 1947 la banda criminale di Salvatore Giuliano sparò contro la folla di contadini riuniti per la festa dei lavoratori provocando undici morti e numerosi feriti. Si tratta di una scelta che non è soltanto simbolica. Infatti, a Portella, dove la mafia tentò di piegare il movimento sindacale, il Primo Maggio si uniscono storia e memoria per tenere viva la conoscenza della strage e la sua lezione sempre attuale di antifascismo, di lotta per la libertà e contro la mafia".