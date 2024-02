Pd "Nella lista spazio a donne e ecologisti"

Il Pd comunale ha aperto il cantiere per allestire la lista candidata alle comunali di giugno.

Segretario comunale Lorenzo Plumari, il gruppo consiliare, di cui è anche lei parte, verrà rinnovato e in quali termini?

"L’imperativo è apertura alle donne e agli uomini che si impegnano per il bene della comunità, al mondo dell’associazionismo, dello sport e della società civile. Avrremo una lista ricca, plurale e molto attenta alle rivendicazioni dei movimenti femministi ed ecologisti".

Si trovano persone disposte a impegnarsi in consiglio?

"Cesena è fatta di persone generose e disponibili ad impegnarsi per la comunità. Durante l’alluvione tanti giovani e meno giovani sono stati pronti a rimboccarsi le maniche. È la politica che deve tornare a essere attrattiva. Fin quando verrà percepita come giochi di potere al chiuso dei palazzi sarà sempre respingente".

Alcuni consiglieri del Pd sono in odore di assessorato: il capogruppo Rossini, lei stesso.

"Il Pd comunale mette a disposizione del sindaco la passione e il meglio delle sue competenze".

Può anticipare due primizie sul programma?

"La prima: migliorare i servizi pomeridiani per gli studenti delle scuole elementari e medie. Attraverso un coordinamento tra scuole, associazioni sportive e doposcuola si può evitare che genitori, nonni e ragazzi nelle loro giornate facciano su e giù per la città tra scuola, baby sitter e attività pomeridiane. Alcune scuole possono diventare centri educativi, sportivi e ricreativi con iniziative tutti i pomeriggi. La seconda proposta è realizzare unoo spazio attrezzato per aggregare i giovani, consentendotiloro di esprimersi con musica, arti visive e teatro".

Come valuta il Pd l’ampliamento dei consiglieri da 24 a 32?

"L’ampliamento del numero di consiglieri, abbassando il quorum per entrare in consiglio comunale, avvantaggia le liste con meno voti, non il Pd. Ma a noi il confronto in consiglio comunale con idee e proposte diverse dalle nostre non spaventa".

Il candidato del centrodestra Casali ha subito criticato la giunta sull’alluvione. Il primo di tanti attacchi?

"Il centrodestra perde pezzi considerevoli, si chiude rispetto alla società civile e tenta di accreditarsi a Cesena solo per le proprie entrature a Roma. Non mi pare una campagna elettorale all’attacco".

Che cosa replica alla presidente del consiglio comunale Dall’Ara (Pd), secondo cui nel vostro gruppo c’è chi le ha remato contro?

"Il Pd e il gruppo consiliare a Cesena sono sempre stati uniti e la lealtà non è mai venuta meno".