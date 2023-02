Pd, questa sera si vota per il segretario nazionale

Questa sera alle 20,45 nella sala Fellini, in corso Mazzini, 75, si terrà il congresso del circolo Pd di Gambettola, chiamato ad esprime il suo voto per la scelta del segretario nazionale. La serata è aperta a tutti i cittadini, anche ai non tesserati. Come primo step ci sarà la presentazione delle mozioni dei quattro candidati in corsa: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein. Seguirà il dibattito e poi le votazioni. Il voto si svolgerà dalle 21.30 alle 22.30 e a questa fase del congresso potranno partecipare solamente gli iscritti.

Ad aprire la serata sarà Pietro Pierantoni, segretario del circolo Pd di Gambettola, e di seguito l’introduzione di Nicola Dellapasqua, segretario territoriale della federazione cesenate del Pd. In merito al voto va detto che esso non avrà alcun effetto in seno all’attuale giunta comunale che amministra Gambettola, tutta costituita dal Pd compreso la carica del primo cittadino Letizia Bisacchi. Ci sono è vero fra sindaco e il suo vice preferenze diverse sul nome del segretario nazionale, tuttavia questa divisione non avrà alcun effetto sul lavoro della giunta comunale, perché sindaco e assessori procedono uniti verso l’ultima parte del mandato che si concluderà con le elezioni comunali del 2024.

Vincenzo D’Altri