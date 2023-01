Pd, si accende il congresso: arriva Bonaccini

di Andrea Alessandrini

Il congresso del Pd entra nella fase calda e mercoledì 1° febbraio, a pochi giorni dall’avvio delle votazioni, arriva a Cesena il candidato segretario – tra i quattro in lizza – che riscuote il consenso della gran parte del gruppo dirigente locale, a partire dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca: Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. Si appurerà prestissimo quali saranno le preferenze anche della base, e cioé dei 26 circoli territoriali a cui fanno capo gli oltre duemila iscritti che parteciperanno alla prima fase del voto nelle assemblee che si terranno dal 6 al 10 febbraio.

Il tesseramento del 2002 è in proroga e si concluderà il giorno stesso delle primarie per l’elezione del successore di Enrico Letta, il 26 febbraio, aperte oltre agli iscritti anche ai simpatizzanti e a chi si riconosce nei valori dem. I due più votati dai circoli nella rosa tra Bonaccini, Schlein, Cuperlo e De Micheli, in quella giornata conclusiva del percorso congressuale, si contenderanno la segreteira. Mercoledì alle 19 Bonaccini incontrerà dunque il Pd locale al ristorante ’Fuoriporta’ per un apericena al costo di 20 euro comprensivo di quota di sottoscrizione.

"In vista delle primarie di domenica 26 febbraio, Stefano Bonaccini – afferma la coordinatrice del comitato sostenitore di Bonaccini, l’assessora al comune di Cesena Francesca Lucchi (Sandro Brandolini lo è del comi tato territoriale di Cuperlo, iol gambettolese LucaBussandri di quello pro Schlein, non si è formato nel cesenate il comitato pro De Micheli, ndr) – sarà con noi per raccontare il partito del futuro,c he torni a essere comunità di valori per ridare speranza al Paese e risvegliare la passione per l’impegno civile e politico. Vogliamo un grande partito, come il presidente Bonaccini stesso sostiene, progressista e riformista, popolare e non populista. Un partito che deve partireda priorità ben definite: la questione salariale, la difesa e il rilancio della sanità pubblica, il rilancio della scuola pubblica e un’attenzione particolare e centrale per quanto riguarda le politiche energetiche e ambientali".

"Solo così – aggiunge la coordinatrice del comitato Francesca Lucchi – il Pd può tornare a farsi comprendere dalle persone e tornare a essere punto di riferimento per quei settori della società che hanno perso fiducia in noi. Per questi motivi, sosteniamo con convinzione le parole di Bonaccini in merito al rapporto che il Pd deve avere con i territori, in particolare per quanto riguarda la scelta delle candidature, rilanciando le primarie per coloro che vogliono candidarsi" .