‘Pec’ non aperta: resta in Tso. Il legale: "Sequestro di persona"

Resta in ospedale psichiatrico per 7 giorni più del dovuto. Un caso che è finito in tribunale e che riguarda un 53 enne cesenate. L’uomo il 1° dicembre 2023, dopo essere stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è stato trattenuto tra le mura del reparto psichiatrico dell’ospedale di Cesena. Ma l’ordinanza di Tso firmata dal sindaco Enzo Lattuca su richiesta dei sanitari del reparto di Salute Mentale di Cesena, invece di essere convalidata entro 48 ore dal Tribunale, è stata rigettata dal giudice Danilo Maffa il giorno seguente, 2 dicembre. Il giudice escludeva la presenza di comportamenti violenti da parte del paziente e segni di pericolosità. I quadro clinico appariva del tutto compatibile con una gestione extraospedaliera. Il paziente è però rimasto dentro l’ospedale psichiatrico perché la notifica della mancata convalida del Tso non sarebbe giunta a chi di dovere. Il decreto veniva notificato via Pec all’Ufficio Notifiche del Comune di Cesena alle ore 12:15 di sabato 2 dicembre. Da quel momento, il Tso perdeva ogni efficacia e il paziente doveva essere immediatamente dimesso. Quel giorno era sabato e l’ufficio comunale era probabilmente chiuso. Alla dimissione, l’uomo denunciò i fatti per sequestro di persona e abuso d’ufficio. La procura ha sostenuto che la detenzione illegittima fosse conseguenza di un disguido burocratico, ma l’avvocato Francesco MInutillo si è opposto alla richiesta di archiviazione chiedendo al Gip la prosecuzione delle indagini per sequestro di persona, oltre alla cifra di un milione di euro di danni al Comune di Cesena e all’Asl, per aver trattenuto un paziente in ospedale psichiatrico per sette giorni.

Annamaria Senni