Pecci, l’uomo del pullman. Da Prodi a Guazzaloca. La politica senza etichette

Mai per ideologia, sempre sul merito (e per il merito). Anche quando ci fu da organizzare in quattro e quattrotto, nella primavera di trent’anni fa, quel famoso pullman che portò Romano Prodi in viaggio per cento città della Penisola fino alla tappa finale di Palazzo Chigi. E anche quando, nella scelta del sindaco di Bologna, ci fu da infrangere il tabù di non votare per il candidato del centrosinistra, preferendo Giorgio Guazzaloca a Silvia Bartolini. È forse in questi due momenti che meglio si riassume la figura di Giovanni Pecci – Gianni, per tutti –, economista e docente universitario morto ieri all’età di 75 anni dopo una malattia.

Romagnolo di nascita (Morciano di Rimini), bolognese, più che per adozione, per convinzione, Pecci è stato molto altro nella sua vita, ma il suo nome è rimasto indissolubilmente legato alla scena politica degli anni Novanta. E in particolare all’impresa del pullman di Prodi, nata da un’idea tanto semplice quanto urgente: avvicinare il Professore – che già era stato ministro e presidente dell’Iri – ai cittadini, farlo conoscere al di fuori del mondo accademico e istituzionale, rendere chiaro che, oltre dietro quell’aura da cattedratico, c’era un politico vero. E che politico. Il viaggio si concluse nel migliore dei modi possibili, fece scuola, negli anni a venire, per decine di candidati sparsi per la Penisola e valse a Pecci – già alla guida del ‘Comitato per l’Italia che vogliamo’, anima della campagna elettorale di Prodi – una chiamata a Roma, gentilmente declinata per restare sotto le Due Torri. Era infatti Bologna il centro del suo mondo, per quanto la sua carriera accademica fosse iniziata all’Università di Trento (dove ci fu la conoscenza, decisiva, con Prodi). Sotto i portici guidò a lungo Nomisma, nel corso dei ruggenti anni ’80, poi più tardi la Bredamenarinibus e, in tempi successivi – oltre a una collaborazione di un paio di anni con il Carlino – entrò prima nel cda dell’aeroporto Marconi, poi fu presidente di Srm, di Beghelli Servizi e di Sylla, istituto di ricerche economiche di Rimini. In mezzo l’esperienza forse più sorprendente di tutte, ossia l’incarico di membro del collegio dei saggi del sindaco di Bologna, quando la carica era occupata da Giorgio Guazzaloca.

Con libertà di pensiero e di azione non comuni, infatti, nel giugno 1999, nel bel mezzo della campagna per il ballottaggio, Pecci annunciò urbi et orbi che avrebbe votato per il Guazza, "perché lo conosco e lo stimo – disse al Carlino – e perché è un uomo che si è fatto da sé e che ha a cuore i problemi della città in cui vive".

"Ho perso un amico sincero a cui ho voluto molto bene – lo ricorda oggi Romano Prodi – Ho sempre potuto contare sulla sua collaborazione fin dai tempi dell’Ulivo e sulla sua amicizia sincera. Mi mancheranno i nostri incontri e le nostre chiacchierate". Mentre la senatrice Pd Sandra Zampa ricorda i tratti di "generosità e determinazione" di Pecci e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la sua "presenza curiosa e vivace nella politica e nell’economia della città".