Pecore sbranate dai lupi: “Situazione insostenibile”

Cesena, 20 agosto 2025 – L’aumento della popolazione di lupi in Romagna, con numerosi avvistamenti e attacchi anche nell’alta Valle del Savio e sul crinale appenninico, soprattutto nei comuni di Verghereto e Sogliano al Rubicone conferma come la presenza di questa specie, stabile da oltre dieci anni nel territorio, stia diventando una criticità crescente per gli allevamenti e anche per la sicurezza delle comunità. Gli attacchi si sono ripetuti e gli avvistamenti sono frequenti. Da tempo Cia Romagna mantiene alta l’attenzione sul problema.

Gli animali uccisi o feriti, centinaia di capi, devono essere smaltiti in quanto la carne è scossa e non più commestibile. Dice Danilo Misirocchi, presidente Cia Romagna: “L’azione predatoria del lupo su molti allevamenti estensivi è ormai insostenibile. Sempre più aziende si trovano con i capi costantemente sotto attacco, senza indennizzi adeguati. Il rischio concreto è che gli allevatori sono stanchi e chiudono le imprese agricole, con gravi conseguenze economiche, sociali e ambientali. La protezione di una specie animale non può prescindere dalla sostenibilità delle attività di allevamento, che restano presidio fondamentale del territorio. Negli ultimi vent’anni la popolazione di lupi è cresciuta notevolmente, anche grazie alla legislazione di tutela, a un atteggiamento più favorevole da parte dell’opinione pubblica e al miglioramento degli habitat. Un successo dal punto di vista della conservazione, che però ha moltiplicato i conflitti con le attività umane, in particolare con l’allevamento, ma si registrano anche diversi casi di uccisioni di animali d’affezione”.

A livello europeo, il Consiglio ha adottato recentemente la modifica della direttiva Habitat che porta il livello di protezione del lupo da ‘rigorosamente protetto’ a ‘protetto’. “Il nuovo status – aggiunge Misirocchi – consente maggiore flessibilità agli Stati membri nella gestione delle popolazioni di lupi. Serve un approccio condiviso che sappia coniugare tutela della biodiversità, esigenze locali e sicurezza delle comunità per una gestione più razionale della specie nelle aree interne. Il nostro obiettivo è riportare equilibrio nel rapporto fra attività agricola e fauna selvatica. Anche sul piano nazionale si muovono segnali incoraggianti. In giugno è stato presentato un disegno di legge per la riforma della normativa sulla fauna selvatica, che introduce il principio del passaggio dalla ‘tutela’ alla ‘gestione’. Il testo accoglie molte delle richieste di Cia: piani di contenimento, possibilità di autodifesa per gli agricoltori, sanzioni per chi ostacola le operazioni e un ruolo più forte delle organizzazioni agricole nella governance e nella programmazione faunistico-venatoria”.

“Occorre pragmatismo per fermare danni economici crescenti e garantire la vivibilità delle aree rurali – conclude il presidente di Cia Romagna – . È urgente innalzare il massimale per gli aiuti europei in regime minimo, che oggi limita l’accesso a risarcimenti adeguati. Serve una seria assunzione di responsabilità, che tenga insieme tutela ambientale e salvaguardia delle aziende agricole, veri custodi del territorio”.