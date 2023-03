Pedalata delle ’Randagie’ sulle colline cesenati

"Ma dove vai, bellezza in bicicletta?": a qualcuno sarà venuto in mente senz’altro l’arcinoto brano di Silvana Pampanini, ieri mattina, avvistando un folto gruppo di cicliste intente a inerpicarsi lungo le salite più battute del Cesenate, dal passo del Grillo a Sogliano, fino a Roncofreddo. Erano le ‘Randagie’, un gruppo di sole donne appassionate di ciclismo, capitanato da Morena Matteoni, residente a Sogliano e titolare del negozio ‘Cicli Matteoni’ a Sant’Ermete.

Si sono presentate in 40, quasi tutte in divisa d’ordinanza o con giacche e accessori colorati, com’è nello spirito del neonato gruppo, che ha fatto proprio lo slogan ‘Sorridi pedalando’. E sono stati effettivamente tanti i sorrisi durante la mattinata, rischiarata dal sole dopo un inizio plumbeo. "Il mio sogno è vedere sempre più donne in sella a una bici - ha detto Matteoni alla fine della pedalata - oggi abbiamo dimostrato che velocità e performance non contano tanto quanto l’amicizia, la solidarietà e la bellezza di stare assieme".

Maddalena De Franchis