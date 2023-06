Pedalate e risate in piazza

Tutti in sella con l’Oscar del Cicloturismo italiano. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, alle 9,30 gli ospiti, la giuria, le autorità e gli imprenditori locali parteciperanno alla pedalata da Cesena a Montiano sulle colline e tra le vigne del Grand Tour Valle del Savio, ciclovia vincitrice Oscar Italiano del Cicloturismo 2022. A tutti i partecipanti verranno distribuite le magliette dell’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023, disegnate da Giulio Giordano. Alle 21 grande serata – ingresso libero e gratuito – in piazza della Libertà con la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023, presentato da Ludovica Casellati, ideatrice dell’Oscar del Cicloturismo, e Peppone Calabrese di Rai Linea Verde. Con uno show del simpaticissimo comico Raul Cremona.