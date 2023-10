Pedane sul porto, i ristoratori chiedono spazio

Nel centro di Cesenatico tiene ancora banco la questione degli spazi esterni concessi ai ristoranti ed ai locali. L’ultima discussione viene sollevata dai titolari del ristorante "Locanda da Vinci", Pier Luigi Borgioli conosciuto da tutti come Bobo, e Alberto Shahaj. Siamo nella zona del vecchio Squero, sull’asta di Ponente del porto, in uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di ricette marinare. I titolari del locale hanno una pedana fissa tutto l’anno della profondità di quattro metri in adiacenza all’edificio, ed una pedana stagionale profonda due metri, inizialmente concessa per i fine settimana e gli eventi straordinari, come ad esempio la festa del patrono, la Festa di Garibaldi, la Notte Rosa e altre iniziative. "Io sono qui dal 2015 _ dice Borgioli _, e dal 2018 ci è stato concesso di utilizzare la pedana stagionale di due metri per tutta l’estate e per noi era molto comoda. Abbiamo potuto lavorare meglio e abbiamo assunto un cameriere in più. Quest’anno improvvisamente il Comune ha deciso di fare il passo indietro e di concederci la pedana stagionale soltanto il sabato e la domenica, recapitandoci una ordinanza il 14 agosto. Abbiamo così perduto 26 posti durante la settimana e soprattutto questo provvedimento ci obbliga a delle fatiche immani, perchè montiamo la pedana estiva fra venerdì notte e sabato mattina, per poi smontarla domenica notte".

"E’ assurdo _ incalza Alberto Shahaj _, perchè gli spazi ci sono, noi paghiamo il suolo pubblico, quindi non ha senso concederci la seconda pedana soltanto il sabato e la domenica; inoltre noi abbiamo ricevuto molto meno spazio rispetto ad altri ristoranti della zona. Per questo chiediamo al Comune di trovare assieme a noi una soluzione che non penalizzi la nostra azienda, fatta di persone che chiedono soltanto di lavorare".

L’Amministrazione comunale dal canto suo ci tiene a precisare che l’estensione della concessione dell’attività è sempre stata valida esclusivamente nei giorni del fine settimana. Questo perché, vista la particolare posizione del ristorante, in quel punto preciso ci sono delle esigenze di sicurezza, legate soprattutto allo spazio di manovra e alla circolazione dei mezzi di soccorso, che in precedenza in talune occasioni hanno fatica a trovare gli spazi di accesso e di manovra per poter intervenire. Inoltre la Polizia locale di Cesenatico ha emesso diversi verbali in merito, prima che si ordinasse lo sgombero nei giorni infrasettimanali. Guardando la questione degli spazi di suolo pubblico concessi a tutti i locali nella zona del porto canale, le pedane continueranno ad essere installate sino alla sagra "Il pesce fa festa" in programma nel lungo ponte dal 1° al 5 novembre , per poi essere rimosse.

Giacomo Mascellani