Pedrelli torna agli anni ‘50: "Una storia tra sogni e ideali"

Guido Pedrelli è un personaggio ancor prima di essere scrittore, accezione quest’ultima a cui, peraltro, sfugge con qualche complicato pudore. E’ noto per aver ricoperto cariche di responsabilità in istituzioni pubbliche e private, oltreché aver condotto una sua azienda, ma è la letteratura (intesa nel senso vero del racconto) la sua passione, soprattutto in questi anni oltre la maturità. Che dire altrimenti del fatto che ha scritto quattro romanzi, un libro di storia ed uno di racconti oltre ad aver partecipato con suoi scritti a vari raccolte letterarie. Nessuna meraviglia dunque che sabato 25 alle 17, nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, presenti il suo quarto romanzo, "Il ragazzo che amava la Mille Miglia". Un evento che sarà sottolineato dalla presenza del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che non si sottrae quando un autore merita un suo intervento, dall’attore Alessandro Pieri (che leggerà alcuni brani), del violinista Paolo Chiavacci con un quartetto d’archi (che eseguirà alcuni spartiti).

Pedrelli, che storia è questa del suo ultimo romanzo?

"E’ la cronaca di sogni realizzati e di ideali smarriti. Racconto di un giovane cesenate che, negli anni ’50 del secolo scorso, parte per Milano inseguendo il successo. Lo raggiungerà anche se inquinato dai rimpianti per l’innocenza perduta".

E cosa c’entra la Mille Miglia?

"Il protagonista ne è affascinato ma è soprattutto il simbolo della gara della vita. Si corre, si vince o si perde, ma non ci si ritira. La vita ha strade con mille ostacoli e curve pericolose che possono diventare, grazie all’impegno e alla voglia di arrivare, solo banali rotonde".

Da dove nasce la sua passione per la letteratura?

"Dalle migliaia i libri che ho letto sin da molto giovane. Mi sono nutrito di tutte le biblioteche del circondario da cui ha preso tutta la narrativa dei grandi dell’800, soprattutto francesi e russi. Nonostante i miei impegni da imprenditore ho sempre coltivato la voglia di leggere, ma non sono riuscito a soddisfarla appieno. Oggi che sono in pensione dalle mie tante attività ho ripreso a dedicarmi a questa passione".

Quali sono i temi verso cui, come scrittore, si sente più attratto?

"La storia… C’è sempre nei miei libri. Sono appassionato dell’ultima guerra mondiale, poiché l’ho vissuta, ma anche della Grande Guerra, sulla quale ho fatto qualche conferenza, e che è stata la vera artefice dell’unità d’Italia, divisa dai dialetti e dai costumi diversi di ogni regione, ma che, su quel fronte, si è trovata unita, dalla Sicilia al Piemonte".

A chi si rivolge quando scrive?

"Non scrivo per qualcuno in esclusiva. Intuisco però, che dai miei libri sono esclusi i giovani. La letteratura attuale, soprattutto quella giovanile, si muove lungo stilemi molto diversi dalla scrittura classica che mi è propria. Io mi ispiro ai grandi classici che sono stati il mio pane, come Calvino a Pavese".