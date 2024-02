Pedrini e la passione per il liscio: "Sono innamorato di ’Ciao mare’"

Omar Pedrini e Moreno il Biondo, insieme per rendere omaggio alla tradizione del liscio romagnolo. La strana coppia domani dalle 21 si scatenerà sul palco del Petrella di Longiano, trasformato per l’occasione in una balera. Ad accompagnarli in scena l’orchestra di Moreno, con cui proporranno brani di Secondo e Raoul Casadei, Vittorio Borghesi e Castellina Pasi. Ci sarà spazio anche per le coreografie de Le Sirene danzanti di Rimini. In più, ci sarà una lettura dell’attore Denis Campitelli sul tema del progetto Vai liscio. I biglietti sono disponibili sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del teatro.

Omar Pedrini, ex leader dei Timoria e icona del rock italiano, com’è finito a suonare il liscio?

"Essendo bresciano, da piccolo venivo sempre in vacanza a Cesenatico, dove conservo alcuni dei ricordi più belli della mia vita. Probabilmente ho ascoltato prima il liscio del rock. In più a Cesena ho avuto un grande amore, oltre al gemellaggio e all’amicizia che mi lega ai ragazzi della curva Mare. Il mio amico Moreno non mi ha chiamato per caso".

C’è un pezzo che preferisce?

"Quella che mettevo sempre con 50 lire al jukebox: ‘Ciao mare’. Spero di interpretarla perché è un pezzo che mi piace tantissimo. Anche perché per me il liscio è come il blues, un genere estremamente legato alla sua terra e alle sue persone. Non esistono tanti generi musicali con questa potenza".

Ultimamente ha ristampato il suo fortunatissimo libro Cane sciolto.

"È un libro che scrissi cinque anni fa, e che andò esaurito in pochissimo tempo. Non ci aspettavamo un tale successo, infatti non è mai stato ristampato fino a qualche mese fa. Dentro ci sono diversi aneddoti della mia vita dissennata, tra cui alcuni ricordi della Romagna. Rispetto alla prima versione ci sono foto e memorabilia differenti".

Quest’anno segna anche l’anniversario del suo ritorno sulle scene.

"A causa della mia gioventù folle ho subito diversi interventi al cuore, perciò sono stato lontano dalle scene per diversi anni. Nel 2014 sono tornato in pista col disco ‘Che ci vado a fare a Londra?’, ancora oggi amatissimo per il suo sound internazionale. Non ce l’avrei mai fatta senza i miei amici Ron e Noel Gallagher".

Ha qualche rimpianto?

"Qualche rimpianto sì, ma per fortuna nessun rimorso, perché ho sempre agito in buona fede. Per esempio Noel Gallagher mi chiese di andare a fare l’autore a Londra, ma non potevo lasciare mio figlio senza un padre. Forse potevo avere di più nella mia carriera, ma sinceramente sono felice di ciò che la vita mi ha donato".

Adesso cosa farà?

"I medici mi hanno dato il via libera per fare due concerti al mese, perciò mi concentrerò su quelli, mentre continuerò a riguardarmi. E più avanti chissà che non mi metta a scrivere qualcosa di nuovo".