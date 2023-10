"Pellegrinaggio in Terra Santa a novembre? Per ora è sospeso"

"Per ora il nostro pellegrinaggio è in stand by, vedremo come sarò la situazione fra dieci, quindici giorni e decideremo il da farsi". Ad affermarlo è don Gabriele Foschi, parroco di Sant’Egidio, specializzatosi come accompagnatore nei pellegrinaggi delle parrocchie diocesane in Terra Santa e ancora a capo di una comitiva che dai primi di novembre per una settimana si doveva recare in Terra Santa, un gruppo interparrocchiale di Villachiaviche, Gattolino e Sant’Egidio di cui fa parte anche il parroco don Daniele Bosi.

"Questo per me sarebbe l’emnesimo pellegrinaggio, ne ho computi una trentina, da quando ero seminarista ad oggi – spiega don Daniele Foschi – e proprio due mesi fa ne ho guidato un altro in Terra Santa, quello delle parrocchie di Budrio e di Gambettola con i sacerdoti don Tonino Domeniconi e don Filippo Cappelli. La situazione allora era sotto controllo, anche se qualche scaramuccia l’abbiamo notata, niente che avesse a che vedere con ciò che di terribile è accaduto sabato scorso".

"Le notizie che mi giungono oggi - aggiunge don Foschi – è che ad essere off limits è una zona di 80 km attorno alla striscia di Gaza, ma è la tensione è alta anche in Cisgiordania. Il nostro pellegrinaggio in Terra Santa dovrebbe dirigersi a Nazareth, Betlemme e Gerusalemme, i luoghi di Gesù. Vedremo gli sviluppi della situazione e prenderemo la decisione con la dovuta prudenza, ci stiamo mettendo in contatto con le persone iscritte".

Don Gabriele Foschi ha acquisito negli anni conoscenza e familiarità con le drammatiche vicende arabo-israeliane. ""Ciò che mi sorprende è da una parte l’attacco di Hamas nella sua ampiezza, e, dall’altra, come Isarele sia stato imprevedibilmente colto di sorpresa".