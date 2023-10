Pensare al futuro del suolo. Oltre i sacchi di sabbia

A distanza di poco più di cinque mesi dall’evento meteo che ha provocato i ben noti danni in Romagna potrebbe essere utile e saggio fare qualche riflessione in più per inquadrare correttamente l’evento e per non restare nella “valle di lacrime” - ormai prosciugate certo - e continuare ad arginare solo con riserve di sacchi di sabbia e contributi dello Stato. A questo mira lo Speciale di Terre & Culture - bimestrale dell’editore bolognese Claudio Franzoni (In-Edit) - che ha messo insieme un florilegio di dieci pezzi inediti in questo numero monografico dal titolo ‘16 maggio’. Verrà presentato il lunedì 7 novembre alle h 17 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, con il Patrocinio del Comune di Cesena, presenti alcuni degli autori, l’editore, l’Assessore alla Cultura Carlo Verona e il sindaco Enzo Lattuca. Il tema si presta ad un dibattito con la popolazione urbana e dei borghi collinari, stimolato dai contenuti critici di alcuni di questi contributi, ma non saranno discorsi vacui. Una seria riflessione sullo stato del consumo di suolo nella nostra Regione è affrontata da Paolo Pileri, docente al Politenico di Milano e da Ada Grilli, giornalista, che tra l’altro ha coordinato l’intera redazione. Una analisi dei media nelle prime settimane dopo il fatidico 16 maggio è offerta da Paola Pastacaldi, giornalista, mentre le conseguenze sul territorio dal punto di vista botanico, urbanistico ed entomologico (dicasi proliferazione di zanzare) sono analizzate da Sergio Guidi, Silvestro Acampora, Gabriele Borghetti e Claudio Venturelli. Gli autori si sono posti molte domande, quali “Cosa sappiamo della terra in quanto suolo, humus, ecosistema vitale? Quanto ci rendiamo conto che il suolo è una delle due fonti da cui sgorga ogni benessere? Ma soprattutto, i decisori politici che sanno di suolo? Ne parlano in modo minimamente ed ecologicamente corretto e con trasporto amoroso nei territori che hanno l’onore di governare? Vi è consapevolezza che c’è legame tra suolo e siccità, tra suolo e alluvioni, tra suolo e incendi, tra suolo e notti tropicali? Insomma, il suolo è visto come un ecosistema fragile ma cruciale per il clima?” (Pileri). E ancora “Come è potuto accadere che nella storia dell’uomo siano state coltivate oltre 10.000 piante differenti, ma negli ultimi secoli l’agricoltura si sia concentrata così tanto sulle più produttive da ridurre a solo circa 120 piante utilizzate per fornire il 90% degli alimenti all’uomo? (Guidi). E infine, si chiede, e ci chiede, Paola Pastacaldi se non ci sia un chiaro e forse programmatico disinteresse di tutti gli attori coinvolti, dagli amministratori, ai climatologi, agli esperti, ai giornalisti e ai politici che caratterizza quasi tutte le cronistorie per tutti i quattordici giorni analizzati, sulle ragioni ecologiche di questo accadimento così grave. L’incontro del 7 - a ingresso libero e con limitato numero di posti a sedere - ci aiuterà a meglio comprendere, come scrive Borghetti, che l’entità della trasformazione antropica attuata nell’ultimo secolo si è basata su presupposti ambientali insostenibili. E’ il caso di stare allerta, non solo con più sabbia nei sacchi e qualche idrovora in più nei magazzini.

*scrittrice ed editrice