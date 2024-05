"Pensiamo a chiudere la stagione"

Il Cesena Calcio ieri ha diffuso un comunicato dichiarando che "mister Toscano ha ancora un anno di contratto con il Cesena Fc e, una volta conclusa la stagione, ci confronteremo insieme al management per preparare l’annata 2024/25, avendo come unico obiettivo il benessere del club. Il consiglio di amministrazione del Cesena e tutti gli investitori lavorano all’unisono da un anno e sono tutti allineati sulla direzione che il club deve avere e sull’impegno assunto nei confronti del Cesena Fc e di tutta la comunità di Cesena".

E’ verissimo che il tecnico ha ancora un anno di contratto, ma serve a poco precisare di voler aspettare la fine della stagione per confortarsi sull’argomento. Risulta non sia così, dal momento che le parti si sarebbero incontrate già mercoledì. In ogni caso il vantaggio temporale è un importante fattore da sfruttare, cosa che peraltro Mantova e Juve Stabia hanno già fatto. I silenzi, soprattutto se prolungati (nel caso specifico dal giorno della promozione) fanno sempre discutere. Il futuro del tecnico è un argomento che sta a cuore a tutta la Cesena calciofila: è giusto parlarne, nel rispetto di chi è al lavoro sul tema, ma anche di chi ha tutto il diritto di sapere quali sono le ipotesi sul tavolo.

Luca Ravaglia