Pensionato trovato morto in casa dopo due giorni

Pensionato trovato morto in casa. Sergio Busni, 81 anni, viveva da solo in un appartamento del residence Colosseo di via Pascoli. Da alcuni giorni non lo si vedeva in giro per Gambettola alla guida della sua Ape e così giovedì sera la nipote Cristina Busni aveva provato di aprire con le chiavi la porta dell’appartamento ma era chiusa dall’interno e lo zio non rispondeva al campanello e neppue al citofono. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che poi sono entrati in casa dalla portafinestra del terrazzo. Presenti anche i carabinieri della locale stazione, l’uomo era riverso nel suo letto. Il medico ha constatato che il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio, indicativamente nella notte fra martedì e mercoledì scorso. Sergio Busni era molto conosciuto a Gambettola in quanto per molti anni aveva gestito il bar-osteria di via Pascucci, quello che a Gambettola era soprannominato il bar "Guardincielo". I funerali di Sergio Busni si svolgeranno lunedì: la funzione religiosa inizierà alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Gambettola.

Vincenzo D’Altri