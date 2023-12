Penultimo dell’anno in escursione tra giorno e notte

Aperte le iscrizioni per partecipare, sabato 30 dicembre 2023, all’escursione a piedi tra il giorno e la notte denominata ’Penultimo dell’anno trek’, organizzata da Esploramontagne di Bagno di Romagna, con la regìa della guida ambientale escursionistica, Pierluigi Ricci. Ritrovo alle 13,45 presso il Girovago di Via Fiorentina, 30, a Bagno, per dare inizio all’escursione sino a Poggio Vitine e ritorno per un totale di 15 chilometri, lungo un percorso non difficile. E’ necessario munirsi di torcia. Per Info.: Esploramontagne, Bagno (Pier: 339/7794029).