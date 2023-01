Per amanti del vino corso da sommelier

Per gli amanti del vino è in programma un corso di primo livello di sommelier. Sarà presentato domani alle 20.30 nella sede Ais Romagna in via delle Fragole a Cesena.

La prima lezione del corso invece è prevista lunedì 30 gennaio nella stessa sede. Dedicato agli appassionati del vino, il corso di primo livello propone un’immersione di base in questo mondo con l’apprendimento degli aspetti principali della degustazione, della viticoltura, dell’enologia e i primi rudimenti del corretto servizio del vino. Il tutto accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica della degustazione. Ci saranno 16 lezioni, 45 campioni da assaggiare, due libri di testo e una valigetta con 4 calici per una full immersion di base nell’universo del vino.

Info sul corso: delegato Ais Cesena: Vincenzo Tardino 366 3164740.

Il calendario completo dei corsi sul sito: aisromagna.it.