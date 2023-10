Per gli ambulanti danneggiati una donazione per la ripartenza

Una donazione della Fiva nazionale, la federazione italiana dei venditori ambulanti associata a Confcommercio, e di Fiva Piacenza è stata effettuata nella sede di Confcommercio cesenate a favore dei commercianti su aree pubbliche e anche in sede fissa che sono stati danneggiati nella loro attività dall’alluvione e che con tenacia sono ripartiti nell’esercizio del loro mestiere a beneficio delle città in cui lavorano. "Fiva vuole esprimere con questa donazione – ha affermato il presidente nazionale Errico – la vicinanza alla Romagna e nello specifico ai colleghi commercianti che hanno subito danni per l’alluvione e il nostro contributo vuole sostenere l‘organizzazione dei mercati e delle fiere che sono un punto di riferimento imprescindibile dell’offerta di attrattive dei nostri comuni. In questi anni la categoria è stata molto provata dalle calamità, a partire dal Covid, ma ha saputo nella difficoltà cogliere l’opportunità per rilanciarsi con un colpo d’ala e di qui ad esempio è scaturita una diversa organizzazione degli spazi mercatali che ha raccolto il favore e il plauso della clientela. L’alluvione non ha piegato la proverbiale scorza dura dei romagnoli, abituati al lavoro e al sacrificio e già nei mesi successivi la reazione anche della nostra categoria è stata tempestiva. Tuttavia c’è chi ha subito danni, diretti e indiretti per mancato lavoro, ed è a questi colleghi cesenati e romagnoli, che operano anche in sede fissa, che verrà destinata la somma raccolta".