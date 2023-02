"Per gli esterni i costi sono sette volte più alti"

Sull’incentivo da 50mila euro per i tecnici del Comune di Cesena che hanno redatto i progetti degli interventi candidati ai fondi del Pnrr, l’amministrazione comunale specifica che esternalizzando il servizio avrebbe speso 350mila euro. "Nel corso degli anni, considerata la fitta programmazione di lavori pubblici e la complessa stagione di finanziamenti cdel Pnrr – afferma l’amministrazione comunale ha deciso di dotarsi di una struttura tecnica competente, pere di svolgere internamente le attività per la realizzazione di un’opera pubblica (progettazione, direzione dei lavori, vigilanza e collaudi tecnici)". "Le finalità – aggiunge–: sono controllare la qualità dell’ opera pubblica a partire dal progetto anche in funzione della successiva gestione e manutenzione; tenere sotto controllo i tempi di esecuzione con un presidio puntuale; contenere i costi dell’opera, mediante il controllo della contabilità e il risparmio sui costi della progettazione".

"Da questa scelta – prosegue la giunta - deriva un notevole risparmio di risorse pubbliche: la progettazione interna, infatti, comporta costi molto inferiori in quanto incide per una percentuale inferiore al 2% del valore a fronte di un costo dell’esternalizzazione tra il 12 e il 15% a cui si somma l’attività di controllo sull’attività professionale esterna comunque da svolgere".

"L’importo di circa 50mila euro, questo il costo lordo in capo all’amministrazione a cui si fa riferimento nell’articolo pubblicano nel Carlino – mette in luce la amministrazione comunale – viene complessivamente riconosciuto e ripartito ad una serie di figure di professionisti.

Per ogni progetto di questa complessità possono essere coinvolti fino a 30 dipendenti afferenti a diversi settori dell’ente che esercitano un’attività tecnica, dalla gara fino al collaudo),con profili di responsabilità civili e penali che esulano dalla normale attività di dipendente pubblico, e che sarebbero ammontate a oltre 350mila euro se esternalizzate in toto, con tempi più lunghi dovuti anche alle attività amministrative necessarie per l’affidamento degli incarichi".