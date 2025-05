"Per gli gnomi 15mila euro"

Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, replica a Fratelli d’Italia che aveva denunciato lo stato di incuria in cui si trovava il Sentiero degli Gnomi del Parco dell’Armina. "Che dopo l’inverno ci siano dei danni sul Sentiero degli Gnomi – esordisce il sindaco – è un dato di fatto, così come è fisiologico, ogni anno, dover intervenire per ripristinarlo. Quest’anno, poi, non si parla di un inverno normale: piogge eccezionali, costanti. Anche questo inizio di primavera finora non ha dato tregua. Tutto questo ha rallentato i lavori di manutenzione, ma non certo per mancanza di volontà o attenzione. Il sentiero è una nostra priorità. Lo dimostrano gli investimenti che abbiamo garantito anche quest’anno, con fondi già stanziati e pronti per essere spesi per 15mila euro e materiali già disponibili per riparare le staccionate danneggiate".

gi. mo.