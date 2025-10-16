Per gli studenti del liceo Righi lezioni sull’arte della ceramica

Nei locali del Laboratorio artistico, gestito dall’associazione di promozione sociale Il Faro di Corzano di palazzo Babbini-Salvetti a San Piero in Bagno, sono iniziati i corsi per l’insegnamento dell’arte della ceramica, corsi riservati agli studenti del liceo scientifico Righi di Bagno di Romagna. "Si tratta di corsi di ceramica – dicono al Faro di Corzano- che si inseriscono all’interno di un bando indetto dall’Unione Comuni Valle Savio, cui la nostra associazione ha partecipato con un progetto che prevede tre lezioni di due ore ciascuna per 18 studenti del liceo Righi di Bagno, col nostro progetto dal titolo ’Ceramica creativa. Insieme diamo forma a un magico Natale’. Le opere prodotte dagli studenti, assieme ad altre eseguite sempre nel nostro Laboratorio, verranno esposte al pubblico dal 13 al 23 dicembre presso la galleria Garibaldi a San Piero".

"Il progetto si inserisce - spiega Il Faro di Corzano- in un più vasto contenitore del bando stesso denominato ’Natale Sampierano’ che vede la partecipazione di diverse associazioni e riservato a progetti di indirizzo culturale e artistico rivolto a giovani dai 15 ai 35 anni. Con questa iniziativa, che rientra nelle finalità del nostro statuto, la nostra associazione è stata ben lieta di potere mettere a disposizione dei giovani, i quali, con questa esperienza, ne trarranno molteplici benefici sul loro percorso formativo". Intanto, alcuni giorni fa, Il Faro di Corzano ha ripreso anche i corsi di ceramica dedicati a 13 minori. "Il tutto - sottolinea Il Faro - con quella soddisfazione e allegria, che ci trasmettono questi piccoli artisti in erba".

gi.mo.