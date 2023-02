Per gnomi e Garibaldi arrivano 240mila euro

Salgono in Alto Savio i primi fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Andranno a finanziare due progetti per altrettante strutture del Comune di Bagno di Romagna. Lo comunica il sindaco Marco Baccini, che spiega: "Siamo soddisfatti del riconoscimento dei due finanziamenti. Il primo di 156.000 euro è per la riqualificazione energetica del Teatro Garibaldi a San Piero ed il secondo di 86.000 euro per la promozione turistica, compreso anche un intervento di riqualificazione e innovazione del Sentiero degli Gnomi a Bagno. Si tratta di due progetti che abbiamo candidato a bandi riguardanti i Comuni che inglobano nel proprio territorio siti Unesco ed ai quali abbiamo potuto partecipare in forza del riconoscimento Unesco, conferito nel 2017 al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche il nostro territorio comunale". Spiega poi il primo cittadino del Comune termale: "Pertanto, da una parte, con questi finanziamenti riusciamo a completare definitivamente l’intervento di riqualificazione del Teatro Garibaldi, che lo scorso anno avevamo dotato di nuovi impianti multimediali, che lo rendono anche un vero e proprio cinema locale. Dall’altro, potremo portare a termine l’opera di valorizzazione del Sentiero degli Gnomi". C’è altresì da dire, che oltre al suggestivo Sentiero, cui sono destinati 20.000 euro, il contributo finanzia anche la promozione della rete sentieristica locale con nuove mappe esplicative dei sentieri e nuovi cartelli e la promozione del patrimonio culturale, con libretti esplicativi, tabelle QR code in prossimità dei monumenti e siti di interesse storico e culturale. Commenta poi a conclusione Baccini: "Questi finanziamenti ci consentono di rilanciare la nostra visione di sviluppo ed il nostro impegno amministrativo, anche oltre il nostro mandato. Nutriamo però un certo rammarico per l’esito negativo dei Bandi PNRR ai quali avevamo candidato importanti progetti, quali la creazione di una nuova camera ardente (nel complesso edilizio dell’Ospedale Angioloni a S.Piero, ndr.), la riqualificazione dei Giardini di Piazza Martiri a San Piero, e la riqualificazione del centro sportivo comunale a Bagno".

Gilberto Mosconi