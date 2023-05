Per i Greci l’ospitalità era sacra: solo accogliendo gli stranieri non scatenavano l’ira di Zeus

Lo studio dell’lliade e dell’Odissea ci ha davvero entusiasmato. Per molti di noi è la materia preferita ed è un peccato che si studi solo il primo anno delle medie. Ci è anche molto piaciuto provare a scrivere alcune parole usando l’alfabeto greco. Andando avanti nello studio ci siamo resi conto sempre più di quanto questi testi possano essere attuali. Uno degli episodi dell’Odissea che ci ha colpito di più è stato quello in cui si narra l’incontro tra il naufrago Odisseo e Nausicaa, figlia del re Alcinoo, re dei Feaci. Nausicaa si trova sulla spiaggia insieme alle sue ancelle, intenta a giocare a palla, dopo aver lavato la biancheria, come consigliatole da Atena, la quale, apparsale in sogno, le consiglia di recarsi al fiume per lavare la biancheria. All’improvviso, compare Odisseo, imbruttito e mal ridotto a causa dei numerosi giorni trascorsi in balia del mare; le ancelle, spaventate a causa dell’aspetto del naufrago, fuggono, ma, Nausicaa resta pronta a tendere la mano a Odisseo e a offrirgli la sua accoglienza. Di fronte alla fuga delle sue ancelle, Nausicaa pronuncia le seguenti parole: "Fermatevi ancelle: dove fuggite alla vista d’un uomo? Forse un nemico credete che sia? Ma questi è un misero naufrago, che c’è capitato, e dobbiamo curarcene: vengon tutti da Zeus gli ospiti e i poveri; è un dono, anche piccolo, è caro". Abbiamo scoperto che per i Greci l’ospitalità era sacra e che, quando uno straniero si presentava alla loro porta, non potevano far altro che accoglierlo, evitando, così, di scatenare l’ira di Zeus. Abbiamo riflettuto sull’importanza dell’essere accoglienti e generosi nei confronti di chi si trova in una situazione di difficoltà e di povertà, concetto quanto mai attuale, se pensiamo a tutti i naufragi che, tutt’oggi, avvengono nel Mar Mediterraneo e di cui, quotidianamente, sentiamo parlare alla tivù e leggiamo sul giornale.