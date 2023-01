Per i negozianti un successo non ’scontato’

di Luca Ravaglia

Arrivederci alle festività natalizie, benvenuti saldi. Magari con la complicità del calendario che ha permesso a molti cesenati di posticipare il ritorno al lavoro o sui banchi di scuola di ulteriori 48 ore, ieri per le vie del centro di Cesena si respirava l’aria allegra che invoglia a fare shopping. Esattamente come i prezzi ribassati esposti – anche a caratteri cubitali – in tante vetrine. Che si sia partiti col piede sull’acceleratore lo dimostrano i – 50% (o anche 70) impossibili da ignorare per qualsiasi categoria di consumatori, compresi quelli ormai abituati agli acquisti a portata di clic. "Che le nuove generazioni guardino solo allo shopping online è un mito da sfatare – quattro amiche chiacchierano davanti al duomo – e in effetti eccoci qui, a dare un’occhiata alle vetrine. Se aspettavamo i saldi? Eccome, ci sono sempre occasioni importanti da sfruttare, in primis in termini di abbigliamento o prodotti per la casa. Magari con un’attenzione in più rivolta alla sostenibilità del prodotto e ai metodi di lavorazione utilizzati". A metà mattina per farsi largo in corso Sozzi c’è da spingere, il flusso di persone di ogni età è costante e, se è pure vero che una buona fetta passeggia a mani vuote, la percentuale di chi ha fatto acquisti pare comunque significativa: "Sono venuta in cerca di sconti e ho finito per fare un regalo a mio figlio a prezzo pieno – sorride una donna – ma d’altra parte il budget è comunque rispettato e mi sono pure goduta una passeggiata all’aria aperta: bilancio decisamente positivo". Buon umore tra anche i commercianti, molti dei quali rispondono con un sorriso e un pollice alzato alla domanda di primi riscontri, perché con la fila alla cassa, il tempo per parlare è poco. "L’attesa per i saldi c’era, eccome - la conferma arriva da Intimissimi, a ridosso della chiusura per la pausa pranzo – e le visite in negozio per ora sono incoraggianti. Siamo appena all’inizio, visto che il via è arrivato il 5 gennaio, ma i primi segnali sono nella direzione giusta". Dunque la fiducia pare riaffacciarsi all’orizzonte dei consumatori, che tra i sempre più estesi periodi di ribassi offerti da negozi fisici e virtuali, restano affezionati anche alla rodata tradizione dei saldi. "E’ un buon segno – riflette Giorgio Piastra, direttore di Confcommercio Cesenate – che contiamo di veder confermare anche nelle prossime settimane. L’aria di positività che si sta respirando in queste ore in città è certamente di buon auspicio. A fare la differenza continua a essere il rapporto diretto di fiducia che tanti operatori, con competenza, cortesia e professionalità hanno saputo creare coi loro clienti". Dello stesso avviso anche Angelo Spanò, responsabile Confesercenti Cesena: "Stiamo elaborando in queste ore i dati relativi ai primi afflussi e a breve avremo indicazioni certe, ma quello che si vede fin da ora è che alcuni segnali incoraggianti ci sono e lasciano ben sperare. Il rapporto tra cliente ed esercente è un valore aggiunto, così come la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Nelle grandi città questo trend è forse ancora più enfatizzato e generalizzato, ma pure Cesena ha tutte le carte in regola per valorizzare le sue tante caratteristiche di qualità".