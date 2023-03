Per i nuovi nati torna il pacco-dono ’Bentornate Cicogne’

Primo appuntamento del 2023 con i neo genitori e con i loro neonati venuti al mondo nei mesi scorsi. Lo si legge in un post sul sito istituzione del Comune di Sàrsina: "La luce della vita è un toccasana per le nostre anime. L’Amministrazione comunale ha donato, come ormai tradizione, ai nuovi nati il pacco dono ’Bentornate Cicogne’, segno della nostra vicinanza a questo lieto evento. Un modo per condividere con la comunità la gioia di una nuova vita. Il pacco consiste in un cofanetto regalo, contenente prodotti vari per l’infanzia, l’igiene e la cura del neonato. Il cofanetto regalo verrà consegnato alla famiglia di ogni nuovo nato registrato all’anagrafe comunale, quale servizio di accoglienza e sostegno a tutti i neo genitori, che stanno vivendo l’esperienza della nascita o l’adozione di un figlio. Congratulazioni alle famiglie".