Per i pescatori credito del 20% per il gasolio

Anche quest’anno i pescatori usufruiranno del credito d’imposta del 20% per l’acquisto del carburante (gasolio), almeno sino al 31 marzo. Lo ha deciso i Governo inserendo il provvedimento nella Legge di stabilità, che estende il bonus per il primo trimestre del 2023. Una buona notizia per gli 80 motopesca di stanza nel porto di Cesenatico. Oltre agli armatori delle imbarcazioni che esercitano la cattura del pesce a volante e a strascico, il credito riguarda anche le barche utilizzate per l’allevamento delle cozze.