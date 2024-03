"Per il bene delle imprese i talenti vanno valorizzati"

Valorizzare le imprese e trattenere i talenti in Vallata, per favorire più sviluppo nel territorio sarsinate e in tutta la Valle del Savio, ovviando al gap infrastrutturale fra pianura e montagna. È questo uno dei temi emersi nell’incontro, molto partecipato, promosso da Confartigianato nella sede del Comune di Sarsina, al quale hanno parte oltre trenta imprenditori. Presente il sindaco, Enrico Cangini, pronto a recepire richieste e criticità. Nell’occasione sono state raccolte anche le disponibilità degli imprenditori a coinvolgersi nel rinnovo delle cariche sociali, diventando ambasciatori di Confartigianto nel proprio territorio comunale. Per Confartigianato sono intervenuti il responsabile di Vallata Maurizio Crociani e il responsabile Area Economica Riccardo Cappelli.

Al centro dell’incontro sono emerse le difficoltà del territorio sarsinate, dopo le oltre trecento frane che lo hanno sconvolto a seguito dell’alluvione e i divari nell’accesso ad infrastrutture e servizi che continuano a rendere meno competitive le piccole imprese della vallata. Il primo cittadino ha elencato lo stato dell’arte dei numerosi cantieri in fase di partenza, sia legati al post alluvione che ad altri fondi nazionali, quale opportunità di sviluppo per l’economia del territorio, fra cui l’attesa valorizzazione del Lago di Quarto, da tempo auspicata anche da Confartigianato. Fra imprenditori, Confartigianto e il sindaco Cangini il confronto si è quindi canalizzato sulle più efficaci strategie per trattenere e valorizzare i talenti in Vallata, dal consolidamento della presenza dell’Itt forlivese Marconi nella sede scolastica decentrata di Sarsina, sostenuta anche da diverse imprese associate, all’avvio del Campus di Impresa di Confartigianato, che prevederà, tra gli strumenti, un apposito portale per un più proficuo incontro fra domanda e offerta di lavoro. Le imprese, infine, hanno sollecitata la politica nazionale a rendere operativa la fiscalità di vantaggio per chi opera in zona collinare e montana.