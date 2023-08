"Per il commercio è dura, ma pensiamo positivo"

Il settore del commercio continua ad essere quello più sofferente della nostra economia, con i piccoli negozi che faticano a rimanere a galla. Sabina Faretina, titolare della boutique Egoist 97 in viale Carducci a Cesenatico, fotografa una situazione di crisi ma è fiduciosa per il futuro: "Per l’abbigliamento è una estate sottotono. A Ferragosto abbiamo lavorato un po’ di più, ma non ai livelli degli anni passati". In un comparto penalizzato dalle vendite on line, sta mutando anche la tipologia della clientela: "Abbiamo clienti bolognesi, milanesi e torinesi, che quest’anno sono molto attenti alla spesa; la sorpresa positiva sono gli stranieri, in particolare si sono visti svizzeri e francesi. La donna negli ultimi tempi è cambiata molto, ce ne sono tante che si presentano in tuta, maglietta e scarpe da ginnastica, mentre prima erano vestite con abiti e articoli più femminili. Molti italiani non fanno più vacanze lunghe e hanno gli euro contati, c’è una evidente contrazione dei consumi e anche i bar vicini risentono di questa situazione" Secondo la commerciante si vedono adesso gli effetti del lock down di tre anni fa: "Nel 2020 c’è stata una impennata degli acquisti sulle piattaforme on line e adesso ne paghiamo le conseguenze, vediamo sempre meno donne nei negozi e le ragazzine di 18-20 anni non sanno neanche cosa siano. Il settore è sempre più in crisi e a mio avviso le associazioni di categoria dovrebbero fare molto di più per sostenerci". Tra queste difficoltà non manca comunque l’ottimismo: "Puntiamo sul proseguo della stagione, perchè adesso c’è molta gente e ci sono segnali positivi per la seconda parte di agosto e la prima parte di settembre. Speriamo che le persone riprendano ad uscire e a frequentare i negozi, io penso positivo, per questo tengo aperta la mia vetrina sul lungomare".

Giacomo Mascellani