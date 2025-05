"Per il Consiglio di Stato la giunta ha operato bene"

Minor consumo di suolo e Piano urbanistico generale, il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’operato del Comune di Cesena. A comunicarlo è l’amministrazione comunale.

"Ad oggi sono sei le sentenze del Consiglio di Stato – afferma – a cui si aggiungono quelle del Tar non appellate e quindi divenute definitive, che confermano la legittimità dell’operato del Comune in merito alla variante al Prg del 2000. Tale variante ha comportato la riclassificazione di diverse aree del territorio comunale di Cesena come zone rurali, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale".

"Queste pronunce – prosegue – attestano che il Comune ha agito in maniera lineare e corretta, adottando una soluzione ampiamente motivata e pienamente rispettosa degli indirizzi regionali e delle politiche di tutela del territorio. Politiche che si fondano su un nuovo approccio urbanistico ispirato ai principi della sostenibilità ambientale, del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana".