Per il gemellaggio un finale scoppiettante

Si è conclusa in maniera letteralmente scoppiettante l’assemblea plenaria del gemellaggio che si è svolta a Cesenatico ed alla quale hanno partecipato 80 adulti e 35 giovani arrivati dalle città europee gemelle di Sierre (Svizzera), Zelzate (Belgio), Aubenas (Francia) e Schwarzenbek (Germania). La conclusione di questi giorni intensi di confronto e incontro è avvenuta sulla terrazza del Palazzo del turismo "Primo Grassi", dove si è tenuta una Cena di Gala unica e speciale, che ha intrattenuto tutti gli ospiti e ha permesso di ammirare i più bei fuochi d’artificio che siano mai stati accesi in occasione della conclusione della Festa di Garibaldi. Domenica sera è stato l’atto finale di una tre giorni in cui le gemelle e i gemelli d’Europa hanno trascorso il tempo vivendo come i cesenaticensi, cioè trascorrendo una serata al Parco di Levante e cenando assieme ai volontari di Cesenatico Insieme, partecipando all’uscita in mare con le barche storiche per la rievocazione della Trafila Garibaldina, passando per gli interessanti workshop su ambiente e cambiamento climatico che si sono svolti tra le barche del Museo della Marineria e per lo spettacolo del Palio della Cuccagna che si disputa fra i quartieri della città.

I cinque sindaci nella mattinata di domenica hanno rinnovato il patto di gemellaggio insieme ad alcuni rappresentanti delle delegazioni giovanili, dandosi appuntamento per la prossima riunione plenaria già programmata in Germania a Schwarzenbek dal 7 al 10 agosto 2025. La cena conclusiva di domenica sera è stata anche l’occasione per assegnare il premio che tradizionalmente viene consegnato a ogni plenaria per sottolineare l’impegno profuso da un componente delle delegazioni. Il voto unanime dei cinque sindaci ha deciso di conferirlo a Giorgio Grassi, storico segretario del gemellaggio di Cesenatico, che ha ringraziato tutti i presenti visibilmente commosso.

Il sindaco Matteo Gozzoli è molto soddisfatto: "Il lavoro delle persone che si sono impegnate affinchè questa plenaria si svolgesse nel migliore dei modi, è veramente encomiabile, con il nostro ufficio turismo che si è impegnato a fondo e lo ha fatto con grande professionalità e competenza. Non è facile gestire oltre cento persone nella settimana di Garibaldi con in concomitanza tutti gli eventi più complessi dell’estate. Sono stato felice e con me tutta la giunta, di avere i nostri comuni gemellati vicino durante la Festa di Garibaldi e credo che tutti porteremo sempre nel cuore gli sguardi ammirati dei sindaci e dei cittadini stranieri durante l’uscita in mare con le barche storiche. La plenaria mancava qui da dieci anni ma l’attesa ne è valsa la pena. Presto inizieremo a lavorare per Schwarzenbek 2025".

