"Per il potere agisco come un uomo"

È l’imponderabile traiettoria di una piuma d’angelo a stabilire, da stasera e ad ogni successiva rappresentazione (fino a sabato alle 20.30) e domenica alle 16, chi sarà chi. Al Bonci, va in scena "Maria Stuarda" di Friedrich Schiller (nella traduzione di Carlo Sciaccaluga) e le protagoniste principali, due grandi donne del teatro italiano, Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi, nel prologo "calve", senza parrucche e i ricchi costumi di Dolce & Gabbana, attendono nei loro letti a chi toccherà la parte di Mary Stuard, cattolica regina di Scozia e di Elisabetta I d’Inghilterra, regina protestante. La scelta di ruoli intercambiabili affidati al caso è del visionario regista Davide Livermore, che ha confezionato uno spettacolo rock di tre ore (con intervallo), affiancando alle protagoniste la cantautrice Giua alla chitarra elettrica (nel ruolo di cantastorie truccata alla David Bowie), e altri cinque interpreti: Gaia Aprea, Giancarlo Judica Cordiglia, Linda Gennari, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia.

Elisabetta Pozzi, con quale spirito va in scena non sapendo quale dei due ruoli le toccherà?

"Se possibile con una maggiore emozione, per quel sorteggio del caso che ti attende ogni sera e che nel ruolo di Mary ti attende da subito, con un impatto immediato nella personalità femminile da affrontare".

Ha comunque una predilezione maggiore per un ruolo rispetto all’altro?

"La trasformazione nel ruolo che più mi appartiene è quello di Elisabetta che comincia piena di travagli connessi all’essere regina con le scelte conseguenti, e finisce snaturata, una maschera di dolore, mentre Maria è già la vittima designata. Sono entrambi ruoli di grande fierezza e intensità in uno scontro umano e di potere, prima a distanza poi in un ravvicinato faccia a faccia tra Elisabetta che tiene prigioniera Mary, la condanna a morte per decapitazione e poi, nella sua solitudine ne sarà ossessionata".

L’allestimento prevede una parte musicale molto presente, con brani heavy metal. Come si compenetrano nel dramma?

"La musica di scena è un accompagnamento forte e prepotente che diventa personaggio; qui è immaginata da Mario Conte che la dirige, come una partitura e Giua suona e canta dal vivo musiche dei Metallica. Sottolinea tutti quei momenti drammatici, disperati del dramma psicologico senza tempo, delle due regine. Questo ci impone di non esagerare nell’enfasi, perché già la parte sonora amplifica le storie. Richiede di stare sulla stessa lunghezza d’onda".

La rappresentazione prevede un contatto ravvicinato tra il pubblico e gli attori.

"I personaggi si muovono su una scenografia in legno fatta a scale: non possono uscire di scena se non dalla platea, cosa che fanno nel corso dello spettacolo, a sottolineare che fiction e realtà sono sovrapponibili". Donne e potere o donne di potere? Come interpretare il testo?

"Intanto è stato scritto nell’800 e Livermore lo attualizza, ma in un tempo non definito. È una vicenda piena di colpi di scena per il potere che Elisabetta vede insidiato dalla cugina Mary, ma anche di rivalità in amore tra le due donne che condividono lo stesso amante, il conte di Leicester. Elisabetta vince sulla nemica perché agisce come un uomo. Maria risulta più femminile in quanto sceglie famiglia, figli, ma anche amanti. Insomma, l’opera pare dirci che vince chi rinuncia alla femminilità. E temo che in molti ruoli della società sia ancora così".