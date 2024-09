Per il sì Constanza e Matthew hanno scelto la spiaggia romagnola

La spiaggia del centro di Cesenatico è stata la location scelta da una coppia, che ha dato vita ad un matrimonio internazionale ed intercontinentale. La sposa è Constanza Adriasola e lo sposo Matthew Stokes (nella foto), lei cilena e lui canadese. Entrambi vivono in Canada e dalla loro relazione è nato un bel bambino di nome Rafael. Constanza e Matthew si sono sposati nel 2020, tuttavia i familiari e gli amici più cari non hanno potuto partecipare in presenza e hanno assistito al rito soltanto collegati online, a causa della pandemia. Per questo motivo quest’anno gli sposi hanno deciso di fare un rito simbolico al Bagno Florida 66 di Cesenatico, per riunire tutta la famiglia e festeggiare finalmente di persona. Alla cerimonia hanno partecipato persone provenienti dal Cile, dal Canada, dall’Inghilterra e anche diversi italiani. Constanza e Matthew hanno chiesto alla giornalista Elisabetta Zandoli di officiare il rito, in lingua inglese e in italiano. Il motivo che ha portato una donna cilena ed un uomo canadese a Cesenatico, è legato al fatto che i genitori della sposa una decina di anni fa hanno iniziato a venire ogni estate al Bagno Florida 66 dal Cile, per trovare la figlia maggiore Sole, la quale lavora in Italia. Poi hanno iniziato a venire anche altri familiari e ne è nata una bella amicizia con l’operatore balneare Guido Gargiulo e tutto lo staff del bagno. Alla cerimonia hanno partecipato una quarantina di persone, che hanno partecipato al rito in riva al mare, cenato e festeggiato con un party e musica dal vivo.

g. m.