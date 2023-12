"Per il turismo?. Lavoriamo uniti e ce la faremo"

Il ’Manifesto’ di Adac Federalberghi presentato nelle settimane scorse, è considerato dagli operatori turistici il classico "lancio del sasso nello stagno" per smuovere le acque. Ci sono infatti problemi di cui si parla e discute da anni, priorità che necessitano di essere affrontate e questioni che rappresentano dei punti cruciali per pianificare il futuro del turismo. Il presidente degli albergatori Leandro Pasini nella presentazione non ha risparmiato le critiche sulla gestione del verde pubblico, le strade, le manutenzioni, la viabilità, i trasporti pubblici e i disservizi, ma è stato molto diretto anche con i suoi associati per le mancanze degli albergatori stessi. Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari, segue ovviamente con interesse la discussione. Battistoni, i bagnini cosa ne pensano del Manifesto?

"Consideriamo il Manifesto dell’Adac uno strumento per aiutare l’Amministrazione comunale ad avere il polso della situazione e a comprendere le priorità; tuttavia ci sono argomenti che vanno affrontati con uno spirito di squadra e altri che vanno portati in altre sedi, semplicemente perchè non sono di competenza del Comune".

Cosa condividete con i cugini albergatori?

"Le richieste di maggiore attenzione alla cura dei luoghi pubblici e della città in genere la sentiamo anche nostra, quindi il Comune può fare di più. Tuttavia le patate bollenti se le devono sbucciare anche le aziende incaricate di eseguire la cura del verde, lo spazzamento, le manutenzioni, la raccolta dei rifiuti, i trasporti pubblici ed altri servizi". Quali sono le competenze per le quali intendete coinvolgere altri enti?

"La viabilità e i collegamenti, ad esempio quando si parla dei tempi di percorrenza troppo lunghi, sono di competenza di Anas e Società Autostrade, così come il potenziamento dei treni e una migliore gestione degli aeroporti di Forlì e di Rimini, chiamano in causa la Regione e i vari enti di gestione".

Su cosa invece voi balneari siete scettici?

"Gli albergatori vogliono individuare 40-50 aziende per trainare gli altri operatori turistici sulla strada del rilancio e della riqualificazione. Noi invece riteniamo che gli obiettivi si raggiungano con la condivisione e tutti insieme. La nostra forza è anche avere a fianco il piccolo noleggiatore o il piccolo negozio, noi siamo questo e tutti sono coinvolti; diversamente facciamo una brutta copia del Mar Rosso e francamente non è una idea vincente".

Ci sono poi le questioni di cui dovete occuparvi voi privati.

"Certo, come i corsi professionali e gli aggiornamenti dei soci, temi di cui dobbiamo farci carico noi associazioni".

Giacomo Mascellani