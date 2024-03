Per il verde spunta un investimento di 100mila euro

La giunta di Cesenatico ha deliberato un investimento di 100mila euro per interventi straordinari sul verde che saranno realizzati da Cesenatico Servizi per riqualificare alcune aree, sostituire staccionate e recinzioni, installare cartelli informativi, abbattimenti mirati e nuove piantumazioni. Saranno collocate panchine in materiale plastico riciclato all’interno delle zone di sgambamento cani del Parco di Levante e del Parco di Ponente, nell’area verde nei pressi della scuola Arcobaleno e all’interno del Parco del Sorriso in via Cantalupo. Nelle aree per lo sgambamento cani saranno installate anche due fontanelle. Al Parco del Pettirosso è previsto un nuovo allaccio di acqua potabile oltre alla fornitura e alla posa di una nuova fontanella, comprensiva di scarico con pozzetto drenante. Per quanto riguarda staccionate e recinzioni, si andrà a operare sulle aree verdi che costeggiano viale Torino con il rifacimento integrale della staccionata lungo le vie Torino e Dei Mille. Verrà realizzata inoltre la recinzione nell’area di sgambamento cani al Parco del Sorriso. Per quanto riguarda abbattimenti e piantumazioni si prevede l’abbattimento e la sostituzione delle piante secche, individuate sulla base delle indagini Vta visive e strumentali eseguite sulle alberature. Gli alberi abbattuti saranno sostituiti o compensati in aree più adatte ad ospitare le piante.

g.m.