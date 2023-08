Per la festa di Garibaldi in scena lo storico imbarco

di Giacomo Mascellani

Oggi Cesenatico diventa la capitale dei Garibaldini. Dopo le iniziative svoltesi ieri, legate al raduno delle barche tradizionali dell’associazione ’Mariegola delle Romagne’ durante il giorno ed al Palio della Cuccagna tra i quartieri di Cesenatico in serata, oggi i riflettori della Festa di Garibaldi sono tutti puntati sulla rievocazione dello storico imbarco dell’Eroe dei due Mondi del 2 agosto 1849.

Garibaldi in quei giorni dell’estate di 174 anni fa si trovava in grandi difficoltà, braccato dalle truppe degli eserciti dello Stato Pontificio e di quello dell’Austria. Con una quarantina di fedelissime camicie rosse e la moglie Anita purtroppo in pessime condizioni di salute, il guerriero soggiornò una notte in città e il giorno successivo requisì tredici pescherecci per prendere il largo, con l’intenzione di raggiungere la città di Venezia.

Cesenatico ha avuto dunque un ruolo principale nella storica trafila Garibaldina e, subito dopo l’Unità d’Italia, proprio in tale ricorrenza istituì la festa che si celebra ogni prima domenica di agosto. Questa mattina, alle 9.30, l’appuntamento è con la sfilata storica dei Garibaldini, accompagnati dalle autorità cittadine e dalla banda musicale della Città di Gradara. Il corteo partirà dal municipio in via Marino Moretti, attraverserà il ponte di via Mazzini e si fermerà in piazza Pisacane, dove c’è il monumento eretto in memoria di Giuseppe Garibaldi, il primo costruito in tutta Italia ed uno dei rari in cui Garibaldi non è raffigurato a cavallo.

Si proseguirà poi sul porto canale lato Levante con la visita alla vecchia casa sul porto ove all’epoca riposò Anita Garibaldi, quindi il corteo sosterà in piazza Ciceruacchio davanti al cippo in ricordo di Anita per il saluto ufficiale ai partecipanti da parte del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e della presidentessa dell’Anvrg, l’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, Raffaella Ponte.

Poi sarà la volta dell’escursione a bordo delle motonavi Adriatic Princess, New Ghibli e Tritone, che imbarcheranno la banda Città di Gradara, i garibaldini, i cittadini e tutti quanti i turisti che vorranno partecipare, seguite dalle barchine storiche dalle variopinte vele al terzo, a bordo delle quali ci saranno le autorità, per il lancio di corona tra i flutti a ricordo dell’evento. La Festa di Garibaldi si concluderà in serata alle 22 con il grande spettacolo di fuochi d’artificio musicali sull’acqua, organizzato dal Comune con il supporto della Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico.