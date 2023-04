"Per la frana dei Mandrioli chiesti aiuti alla Regione"

di Gilberto Mosconi

La grande frana che domenica pomeriggio 12 marzo, ha chiuso completamente al transito veicolare la provinciale SP142 Mandrioli’ va in Regione. Si tratta, infatti, di un notevole intervento che necessita, per il ripristino della zona colpita dal movimento franoso e per la sua messa in sicurezza, di importanti risorse finanziarie di cui il bilancio provinciale 2023 non dispone. E ciò anche per il fatto che l’ente di piazza Morgagni ha dovuto sopportare, già durante questo inizio d’anno, particolarmente piovoso e nevoso, altre spese lungo altre strade provinciali, in specie in quelle che percorrono la collina e la montagna del comprensorio cesenate.

Sulla situazione frana SP142 Mandrioli dal 12 al 21 marzo (sospensione dei lavori), c’è da ricordare che, a seguito della rimozione del materiale instabile nel corpo della frana, è emerso anche il coinvolgimento nel dissesto della parte immediatamente confinante lato monte, che ha messo in evidenza un importante cedimento sulla sommità della parete rocciosa.

Sul problema frana SP142, verificatasi al chilometro 9.400 nei pressi dell’ex ristorante ’Il Raggio’ dei Mandrioli di Bagno, interviene Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena: "Venerdì scorso sono state svolte ispezioni geofisiche e indagini tomografiche per valutare la stabilità del terreno nella parte sovrastante il dissesto. Siamo in attesa della relazione tecnica conclusiva dell’indagine che ci permetterà di valutare la reale entità del danno, le modalità di intervento per la messa in sicurezza e i tempi di riapertura della strada. I tecnici della Provincia hanno già trasmesso alla Protezione Civile regionale le informazioni ad oggi sulla frana, con una quantificazione di massima dell’investimento, per procedere alla messa in sicurezza e riapertura della carreggiata, almeno a senso unico alternato".

Lattuca sottolinea la situazione finanziaria: "Le risorse economiche a disposizione del bilancio provinciale per la manutenzione delle strade non sono sufficienti a fronteggiare fenomeni di dissesto idrogeologico come quelli che abbiamo affrontato nei mesi scorsi e in particolare per la messa in sicurezza della SP138 e della SP142. Per queste ragioni ho chiesto, insieme a Marco Baccini, sindaco di Bagno di Romagna e consigliere delegato per la montagna, un incontro di confronto alla Regione sulla sostenibilità da parte della Provincia della manutenzione della strade collinari e in particolare sugli interventi funzionali al ripristino della viabilità della strada provinciale ’SP142 Mandrioli’ e la disponibilità della Regione alla compartecipazione finanziaria per la messa in sicurezza della strada".