"Per la frana dei Mandrioli servono 350mila euro"

Sulla frana che ha colpito, domenica 12 marzo, la "SP142 Mandrioli" fra la "Casa del Pittore" e l’ex albergo "Il Raggio", in territorio di Bagno di Romagna, interviene con una interrogazione, inviata alla Regione Emilia-Romagna, la consigliera regionale Lia Montalti. Esordisce così l’esponente cesenate del Pd nella interrogazione: "Dal 12 marzo scorso la strada "SP142 Mandrioli", che collega la Romagna alla Toscana, è chiusa perchè lo scioglimento di un cumulo di neve ha danneggiato l’infrastruttura in un modo così rilevante da richiedere lo stop alla viabilità. Con conseguenti forti disagi ai residenti e a tutti coloro che utilizzavano questa strada".

Montalti scrive poi a conclusione della interrogazione: "Per ripristinare la viabilità vanno fatti interventi il cui costo è stimato in 350.000 euro, cifra che non è nella disponibilità della Provincia di Forlì-Cesena, l’ente che avrebbe la competenza ad intervenire. Si interroga la Giunta regionale per sapere se intenda intervenire anche economicamente per ripristinare l’infrastruttura e la viabilità".

E a proposito di viabilità, c’è da ricordare che lunedì scorso il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, ha inviato la richiesta di un incontro di confronto alla Regione Emilia-Romagna "sulla sostenibilità da parte della Provincia medesima della manutenzione delle strade collinari e in particolare sugli interventi funzionali al ripristino della viabilità della "SP142 Mandrioli" e la disponibilità della Regione stessa alla compartecipazione finanziaria, necessaria alla messa in sicurezza della strada".

Gilberto Mosconi