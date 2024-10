Per la Futsal Cesena trasferta da disco rosso

E’ risultato positivo il passaggio delle gare interne dal sabato al venerdì alle 20,30, a vedere la Futsal Cesena perdere (2-3) contro il Modena c’erano infatti 420 spettatori, quasi il triplo dell’affluenza media della stagione precedente. Ma non è bastato per evitare il ko contro il Modena Cavezzo (a punteggio pieno dopo due giornate) che ha meritato il successo, mostrando maggiore voglia e fame di vincere ma non di essere più forte. L’autocritica deve scattare in casa bianconera dove sono mancate umiltà e determinazione, ingredienti senza i quali i romagnoli diventano estremamente vulnerabili, inoltre da evidenziare alcuni grossolani errori da parte dei big della formazione di Osimani. Un punto in classifica dopo due giornate fa intuire come ottenere la salvezza in A2 Elite sarà l’obiettivo stagionale, non semplice però in un girone A che tecnicamente si sta presentando maggiormente impegnativo rispetto a quello B della stagione scorsa, inoltre la società per motivi economici ha dovuto battezzare la linea dei due stranieri invece dei tre concessi per regolamento. Il mercato di dicembre è ancora lontano, tutti gli elementi sono sotto osservazione, bisogna crescere come atteggiamento e prestazione, il punto ottenuto all’esordio in campionato a Campo Ligure aveva mostrato una squadra sul pezzo. Intanto venerdì prossimo alle 20,30 si presenta una trasferta proibitiva a Mantova contro Il Saviatesta grande favorito per la promozione, neoretrocesso, squadra attrezzata in ogni reparto e che può contare nelle proprie file il bomber Misael, capocannoniere del torneo con 6 reti in due gare e che nel maggio scorso è stato blindato con un contratto di tre anni. Un match potenzialmente da disco rosso per la Futsal Cesena che però dovrà almeno mostrare una reazione.