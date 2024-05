Per la maggior parte degli studenti è importante essere unici. In tanti però hanno paura di vestirsi in modo stravagante

Quando compri i tuoi vestiti, li compri perchè ti piacciono o perché vanno di moda?

A questa domanda 112 su 119 persone intervistate hanno risposto che comprano i vestiti in base ai gusti, perché piacciono e non perché vanno di moda.

Hai mai escluso qualcuno dal gruppo perché non si vestiva come te/voi?

Tutte le persone intervistate hanno risposto negativamente. Sei mai stato escluso o preso in giro perché non ti vestivi come la massa?

Solo 10 persone hanno risposto dicendo che sono state prese in giro per come si vestono.

Ti ritieni alla moda?

57 persone hanno risposto affermativamente.

Per te è più importante vestirsi uguale agli altri, far parte di un gruppo o essere diversi, unici?

84 persone hanno risposto che è più importante essere unici. Hai paura di essere preso in giro vestendoti in modo diverso, stravagante?

88 persone hanno risposto che non hanno paura di vestirsi in modo stravagante.

Preferisci spendere i tuoi soldi in vestiti firmati o prenderne di più ma di sottomarca?

64 persone hanno risposto che preferiscono prendere più vestiti sottomarca piuttosto che spendere soldi in vestiti firmati. Secondo voi qual è il colore di vestiti più utilizzato dagli adolescenti?

Il colore che è stato nominato da più persone è il nero. Tra le risposte ci sono anche il bianco, il grigio, il marrone, il beige, il rosso e l’oro.

Anche se a nostro parere non tutti gli intervistati hanno risposto sinceramente, dal sondaggio è emerso che la maggior parte dei ragazzi comprano i vestiti in base ai propri gusti e che la maggioranza non ha mai escluso nessuno che si veste in modo diverso. Altra nota positiva è che per gli adolescenti della nostra scuola è più importante la loro unicità, non hanno paura di vestirsi in modo stravagante ed essere giudicati dagli altri per questo. Da tutto ciò possiamo dedurre che anche la minoranza dei ragazzi che si omologa non esclude e bullizza gli altri. La diversità nella scelta del proprio abbigliamento puo’ essere giudicata come positiva ed essere oggetto di ammirazione, oppure può essere vista come una stranezza che porta ad esclusione, o nei casi peggiori al bullismo. Secondo noi la soluzione migliore sta nel mezzo: da un lato è giusto sperimentare momenti di omologazione e condivisione e dall’altro è indispensabile riconoscere le nostre differenze individuali. Ricordiamoci sempre di chi siamo, la nostra unicità ci rende liberi!