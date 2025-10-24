"Per le castagne una stagione da record"

Ottobre, il mese delle castagne, è ormai agli sgoccioli. In Alto Savio è già tempo per un consuntivo sulla produzione 2025, anche perché, grazie alla stagione favorevole, quest’anno l’inizio della raccolta delle castagne ha preso il via alcuni giorni prima. Nelle zone collinari la raccolta è ormai terminata, in quelle più in alto continuerà ancora per alcuni giorni, ma si può dire che ogni anno le castagne, a fine ottobre, hanno terminato la loro stagione e si può altrettanto dire che sono quasi tutte uscite dai loro ricci e cadute a terra per la raccolta. Un territorio collinare e montano, quello d’Alto Savio, che offre numerosi castagneti, che svettano, anche da più secoli, in diverse aree dei vastissimi territori comunali di Verghereto e di Bagno di Romagna.

Come è andata la stagione 2025 delle castagne, che è, come detto, ormai al suo termine? Ne parliamo col castanicoltore Valerio Barchi di Pian Castagneto di Acquapartita di Selvapiana di Bagno di Romagna, che possiede grandi castagneti, custoditi dalla sua passione e capacità professionale, come fossero dei giardini e delle belle aree verdi in mezzo ai boschi.

"La stagione 2025 è stata buona, migliore di quella di anno scorso – dice Barchi – anche perché meteo e clima per la produzione delle castagne sono stati favorevoli, grazie anche alle piogge d’agosto. Quest’anno i miei castagni, che si trovano in zone collinari, hanno registrato circa un 10% in più di raccolto rispetto al 2024. Mi risulta che qualche altro castanicoltore ha avuto una produzione anche superiore a quella mia percentuale, grazie anche al fatto che quest’anno, in ottobre, non ha quasi mai piovuto e quindi quei castanicoltori provvisti della relativa attrezzatura meccanica per la raccolta delle castagne sono potuti andare nei loro castagneti a raccogliere le castagne tutti i giorni".

"In Alto Savio, la produzione delle castagne – prosegue Barchi – si può dire che è stazionaria per quantità da vari anni. Se le persone anziane dismettono, per ovvie ragioni anagrafiche, di accudire e custodire i loro castagneti, mi risulta che i loro familiari più giovani, e a volte già anche i loro nipoti, li sostituiscono per portare avanti la produzione dei castagneti. Anche i castagneti, come i pescheti e i meleti, soltanto per fare un paio di esempi, hanno necessità di essere ben custoditi e hanno, altresì, bisogno di una costante e adeguata manutenzione e cura. I castagni, come le altre piante da frutto, se sono ben tenuti danno poi frutti migliori per qualità e quantità. In particolare, ogni anno, per i castagneti c’è bisogno di effettuare, tra i vari lavori, nuovi innesti, potature, ripuliture dei terreni, messa a dimora di nuove piante di castagno".

Gilberto Mosconi