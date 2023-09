"Per l’estate 2024 l’offerta turistica deve fare un cambio di passo"

A Cesenatico i tre partiti di opposizione sostengono che è necessario rivedere interamente l’offerta turistica dei prossimi mesi e della stagione balneare 2024 dopo le difficoltà di quest’anno. Secondo Roberto Buda della Lista Buda, Emilio Zarrelli di Fratelli d’Italia e Filippo Zamagni della Lega, è necessario che il Comune comprenda i diversi errori commessi nell’offerta turistica di questa estate e cambi passo, proponendo iniziative ed eventi più innovativi e rivolti a tutte le età.

"Eravamo consapevoli - scrivono i tre -, che le prime settimane della stagione estiva potessero risultare difficili per l’alluvione di maggio, ma la musica non è purtroppo cambiata nei mesi successivi, le strutture ricettive hanno avuto un calo rilevante di prenotazioni e questo ha influenzato le attività di ristoranti, bar, locali e commercianti. Tra le cause c’è una cattiva comunicazione della Regione Emilia-Romagna che, durante l’alluvione, forse per catturare la solidarietà dei cittadini italiani, ha fatto passare il messaggio che tutto il nostro territorio fosse distrutto, disorientando i turisti che volevano prenotare e che hanno preferito soggiornare altrove.

L’offerta degli eventi e delle iniziative comunali come i concerti all’alba o la Serenata delle Zanzare è sempre la stessa da tempo. Pur apprezzandone la qualità, serve ringiovanire il programma per catturare l’interesse di un pubblico un po’ più giovane rispetto a quello attuale. L’amministrazione è statica, seduta sui fasti del passato e con pochissime idee per il futuro. Per gli eventi occorre dare spazio ai privati. Il calo dei turisti è dovuto alle difficoltà che le strutture ricettive hanno trovato nel rinnovarsi e che troveranno di più con il nuovo Pug".

g.m.