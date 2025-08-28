Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaPer l’IA il Cavalluccio arriverà 11esimo
28 ago 2025
LEONARDO SERAFINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Per l’IA il Cavalluccio arriverà 11esimo

Per l’IA il Cavalluccio arriverà 11esimo

Lo scorso anno la previsione del settimo posto si rivelò corretta ma altre posizioni sono risultate errate.

Il Cesena di Mignani punta a ripetere la stagione dello scorso anno

Il Cesena di Mignani punta a ripetere la stagione dello scorso anno

Per approfondire:

Prendiamolo solo come un giochino, una curiosità, con il mercato ancora aperto fino al primo settembre. Secondo le previsioni fatte dall’intelligenza artificiale e pubblicate dal sito pianetaserieb, il Cesena al termine della fase regolare del torneo appena iniziato arriverà undicesimo, quindi salvo con tranquillità, ma fuori dai playoff raggiunti la scorsa stagione.

Quasi un anno fa, per la precisione a novembre, l’intelligenza artificiale azzeccò in pieno la posizione reale dei romagnoli che in effetti si classificarono poi proprio al settimo posto, ma sbagliò molte altre indicazioni soprattutto nella zona retrocessione immediata in C dove vennero indicate le matricole Juve Stabia, Carrarese e Mantova che invece si salvarono e addirittura i campani raggiunsero la semifinale playoff. Lo scorso campionato venne sbagliata anche una delle promosse immediatamente in A, indovinato il Sassuolo primatista ma accompagnato nella realtà dal Pisa e non dal Palermo.

Addirittura al terzo posto l’intelligenza artificiale vedeva la Sampdoria che nella classifica del campo retrocesse in C per salvarsi poi dopo i playout ‘riaggiornati’. Giusto invece il quarto posto della Cremonese che poi fu promossa in A superando in finale lo Spezia; sbagliata invece la previsione playout tra Catanzaro e Cosenza: i giallorossi andarono ai playoff, i rossoblù immediatamente in terza serie.

La classifica finale invece della stagione corrente vede subito nella categoria superiore Palermo e Venezia, ai playoff con posizioni decrescenti Monza, Empoli, Spezia, Bari, Frosinone e Modena. Cesena appunto ipotizzato undicesimo preceduto anche da Reggiana e Sampdoria. In C scenderebbero direttamente Sudtirol, Juve Stabia e l’ultimo classificato Mantova, spareggio tra Avellino e Carrarese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Intelligenza artificiale