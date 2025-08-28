Per l’IA il Cavalluccio arriverà 11esimo

Prendiamolo solo come un giochino, una curiosità, con il mercato ancora aperto fino al primo settembre. Secondo le previsioni fatte dall’intelligenza artificiale e pubblicate dal sito pianetaserieb, il Cesena al termine della fase regolare del torneo appena iniziato arriverà undicesimo, quindi salvo con tranquillità, ma fuori dai playoff raggiunti la scorsa stagione.

Quasi un anno fa, per la precisione a novembre, l’intelligenza artificiale azzeccò in pieno la posizione reale dei romagnoli che in effetti si classificarono poi proprio al settimo posto, ma sbagliò molte altre indicazioni soprattutto nella zona retrocessione immediata in C dove vennero indicate le matricole Juve Stabia, Carrarese e Mantova che invece si salvarono e addirittura i campani raggiunsero la semifinale playoff. Lo scorso campionato venne sbagliata anche una delle promosse immediatamente in A, indovinato il Sassuolo primatista ma accompagnato nella realtà dal Pisa e non dal Palermo.

Addirittura al terzo posto l’intelligenza artificiale vedeva la Sampdoria che nella classifica del campo retrocesse in C per salvarsi poi dopo i playout ‘riaggiornati’. Giusto invece il quarto posto della Cremonese che poi fu promossa in A superando in finale lo Spezia; sbagliata invece la previsione playout tra Catanzaro e Cosenza: i giallorossi andarono ai playoff, i rossoblù immediatamente in terza serie.

La classifica finale invece della stagione corrente vede subito nella categoria superiore Palermo e Venezia, ai playoff con posizioni decrescenti Monza, Empoli, Spezia, Bari, Frosinone e Modena. Cesena appunto ipotizzato undicesimo preceduto anche da Reggiana e Sampdoria. In C scenderebbero direttamente Sudtirol, Juve Stabia e l’ultimo classificato Mantova, spareggio tra Avellino e Carrarese.